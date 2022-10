Académica-Tondela, 1-1 (2-4 pen.): beirões mais certeiros dos onze metros

O Tondela, da Liga SABSEG, reduzido a 10 desde os 81 minutos, precisou dos penáltis para eliminar a Académica, da Liga 3, na segunda eliminatória da Taça de Portugal, após empate a um no tempo regulamentar e prolongamento.

Em Coimbra, a formação do segundo escalão, finalista vencida da prova na época passada (1-3 com o FC Porto, na final), valeu-se da inspiração do seu guarda-redes Niasse, que deteve dois pontapés no desempate por grandes penalidades.

O jogo arrancou com a Académica, última do Grupo B da Liga 3, a querer jogar de igual para igual diante do Tondela, que está em quarto lugar na Liga SABSEG, mas rapidamente a equipa visitante assumiu as rédeas do jogo e acabou por chegar à vantagem aos 37 minutos, com um remate de fora da área de Telmo Arcanjo.

Depois de o Tondela ter estado perto do segundo golo antes do intervalo, a Académica começou a segunda parte melhor e a tentar criar situações de perigo, chegando ao empate aos 54 minutos, na sequência de um livre, com um autogolo do avançado Daniel Dos Anjos.

Após o empate, o Tondela somou várias oportunidades para ficar novamente em vantagem, mas sem sucesso, e acabou por perder o domínio do jogo assim que ficou reduzido a 10 unidades, com a expulsão de Tiago Almeida, aos 81 minutos.

No prolongamento, a Académica assumiu um maior pendor ofensivo, mas sem as materializar em golos, acabando eliminada nas grandes penalidades, com duas defesas de Niasse, em resposta aos remates de João Pais e João Tiago.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Tondela, 1-1 (2-4 pen.)

Ao intervalo: 0-1.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.

Marcadores:

0-1, Telmo Arcanjo, 37'

1-1, Daniel Dos Anjos, 55' p.b.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

1-0, Diogo Ribeiro

1-1, Rúben Fonseca

2-1, Pepo

2-2, Pedro Augusto

2-2, João Pais (defesa do guarda-redes)

2-3, Marcelo Alves

2-3, João Tiago (defesa do guarda-redes)

2-4, Manu Hernando



Equipas:

- Académica: Luís Pedro, Diogo Costa, Benny, Marco Grilo (João Pais, 85), Fábio Pala, David Teles (Vasco Gomes, 70), David Brás, Rodrigo Guedes (Diogo Ribeiro, 70), Desmond (Isaac, 70, Hugo Seco (Pepo, 85) e Vasco Paciência (João Tiago, 97).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, João Tiago Almeida, João Pais, David Caiado, Pepo, Vasco Gomes, Isaac, Bernardo Ferreira e Diogo Ribeiro).

Treinador: Miguel Valença.

- Tondela: Niasse, Bebeto, Manu Hernando, Marcelo Alves, Ricardo Alves (Rafael Alcobia, 115), Tiago Almeida, Jota (Pedro Augusto, 46), Khacef, Telmo Arcanjo (Matias Lacava, 97), Rafael Barbosa (Cuba, 109) e Daniel Dos Anjos (Rúben Fonseca, 104).

(Suplentes: Tear, Pedro Augusto, Rúben Fonseca, Cuba, Matias Lacava, Cascavel, Fajardo e Betel).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jota (25), Tozé Marreco (29), David Teles (38), Manu Hernando (53), Rodrigo Guedes (66), Vasco Paciência (81), Pepo (90+5) e Vasco Gomes (117). Cartão vermelho direto para Tiago Almeida (81).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores