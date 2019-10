Acordo prevê transmissão de 22 jogos da Taça de Portugal em sinal aberto

A TVI e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciaram esta terça-feia ter chegado a acordo para a transmissão da Taça de Portugal, assegurando a emissão em sinal aberto de 22 dos jogos das épocas 2020/2021 e 2021/2022.Segundo o comunicado das duas entidades, a TVI vai transmitir dois encontros das 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª eliminatórias - correspondendo a 5.ª aos oitavos de final e a 6.ª aos quartos de final -, além das duas partidas das meias finais e o jogo da final da Taça de Portugal.O acordo prevê, assim, a emissão de 11 jogos de cada uma das duas épocas da Taça de Portugal.Acordada ficou também a transmissão da Supertaça Cândido de Oliveira em 2021 e 2022.Citado no comunicado, o presidente da FPF, Fernando Gomes, sublinhou que a "TVI oferece garantias de excecional qualidade do serviço prestado", bem como "a possibilidade de milhões de portugueses poderem assistir a duas das principais provas do calendário desportivo nacional em canal aberto".Já o presidente executivo da Media Capital, Luís Cabral, salientou o "carinho especial" que os portugueses têm pela Taça de Portugal e que, com este acordo, terão a possibilidade de "apoiarem a sua equipa favorita".O gestor aproveitou ainda para sublinhar que este acordo com a FPF "reforça a forte aposta da TVI no desporto-rei em Portugal".