Aguarda-se casa cheia no domingo em Anadia frente ao FC Porto

“A maior parte da cidade nunca viveu isto, é a primeira vez. Esperamos casa cheia [6 mil lugares]. O plantel está ávido para mostrar que tem talento”, afirmou. No plantel orientado por Rui Borges, apenas o médio Diego Maeda e o avançado João Victor estão indisponíveis.

Filipe Macieira, diretor-desportivo do Anadia há oito anos, mostra-se feliz por receber o FC Porto, pela segunda vez na carreira (a primeira aconteceu em 2016, ao serviço do Gafanha): “No dia anterior do sorteio, na brincadeira, até mandei uma mensagem para uma amiga da Federação a dizer que queria que me saísse um ‘grande’.” O dirigente espera uma “grande festa” no Estádio Municipal de Anadia.