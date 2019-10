Águias do Moradal-V. Setúbal, 0-5: sadinos terminam sonho da equipa dos distritais

O Vitória de Setúbal goleou es5te domingo o Águias do Moradal, por 5-0, com três golos de Ghilas, e ruma à quarta eliminatória da Taça de Portugal, pondo fim ao sonho da equipa do distrital de Castelo Branco.A equipa da Liga NOS entrou bem na partida e, com apenas 32 segundos, o avançado argelino marcou o primeiro golo, depois de uma falha monumental da defesa dos anfitriões, com a bola a sobrar para o jogador de Setúbal bater o guarda-redes adversário.O Águias do Moradal denotou muito nervosismo nos primeiros minutos da partida, com falhas constantes dos seus defesas, o que facilitou o trabalho aos jogadores do Vitória.Adivinhava-se o segundo golo dos sadinos, o que veio a confirmar-se ao quarto minuto do jogo, com Zequinha, pela direita, a fazer a assistência para Ghilas marcar de novo no Campo do Ventoso.O Vitória controlava por completo o jogo e impunha o ritmo que mais lhe convinha, perante um adversário que acusou os dois golos sofridos logo no início. Sem surpresa, os visitantes chegaram ao terceiro golo ao minuto 14, através de Carlos Jesus, na sequência de um livre.O jogo continuou sempre na mesma toada, e Ghilas completou o 'hat-trick' ainda antes do intervalo, fazendo o 4-0 ao minuto 42.Na segunda parte, o Águias do Moradal entrou melhor na partida e ainda esboçou a reação, mas o Setúbal não perdeu o controlo do jogo e chegou ao quinto golo, aos 59 minutos, num remate de Zequinha.Até ao final do jogo, a equipa setubalense limitou-se a gerir as operações dentro do terreno, sendo que a equipa do Estreito, nos últimos minutos, ainda deu um "ar da sua graça", tendo mesmo ao minuto 57, marcado um golo que prontamente foi anulado por fora de jogo.Ao intervalo: 0-4.0-1, Ghilas, 01 minuto0-2, Ghilas, 04.0-3, Carlos Jesus, 14.0-4, Ghilas 42.0-5, Zequinha 59.Daniel Júnior, Salvado Júnior, Pedro Carmo (Diogo Carvão, 35), Pedro Almeida (Paulo Andrade, 70), Darlan, Robinho, Diogo Tereso, Dani Gomes (Hélio Amaral, 66), Quim Marques, Vítor Alex, Filipe.(Suplentes: João Roque, Diogo Carvão, Zé Venâncio, Pedro Rocha, Paulo Andrade, Hélio Amaral, Fortunato)Treinador: João Mateus.Milton Rafael, Mano, Artur Jorge, Bruno Pires (João Meira, 45), Leandro Silva, Nuno Pinto, Eber Bessa (Leonardo Chao, 66), Carlos Jesus, Zequinha, Sekgota, Ghilas (Hachadi, 60).(Suplentes: João Valido, Luís Cortez, Leandro Chão, João Meira, Leandro Teixeira, Tiago Cascos, Hachadi).Treinador: Acácio Santos.Manuel Mota (AF Braga).Cartão amarelo para Dani Gomes (13), Bruno Pires (27).Cerca de 650 pessoas.