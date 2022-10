Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Akira Nakamura antecipa jogo com o FC Porto: «Queremos mostrar aos adeptos do Anadia que nunca iremos desistir» Presidente da SAD do Anadia diz que equipa "vai lutar até ao fim" com o FC Porto





• Foto: Anadia