Aljustrelense-Casa Pia, 0-2: Gansos passam à próxima eliminatória

O Casa Pia, da 2.ª Liga, venceu este domingo fora o Aljustrelense, do Campeonato de Portugal, por 2-0, garantindo o apuramento para a terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.Pedro Machado (nove minutos) e Wilson Silva (90+3) marcaram os golos e selaram a vitória do Casa Pia, num jogo da segunda eliminatória da taça disputado no Estádio Municipal de Aljustrel, no distrito de Beja, no Alentejo.Num início de jogo até equilibrado, o Aljustrelense criou o primeiro lance de perigo logo aos dois minutos, mas foi o Casa Pia a inaugurar o marcador aos nove, num cabeceamento de Pedro Machado, após um canto de Jorge Ribeiro.No resto da primeira parte, e apesar de o Aljustrelense ter dado alguma luta no meio campo, o Casa Pia dominou, conseguiu manter a bola afastada da sua baliza na maior parte do tempo e criou vários lances de perigo, mas sem concretizar.Na segunda parte, a dinâmica do jogo manteve-se praticamente igual à da primeira, com o Aljustrelense até a ter mais posse de bola, mas sem conseguir rematar à baliza contrária.Por seu lado, o Casa Pia foi somando ocasiões, nomeadamente através de dois fortes remates de Jorge Ribeiro, travados por duas grandes defesas do guarda-redes Fábio Reis.Já nos descontos, na última jogada da partida, após um canto a favor do Aljustrelense, o Casa Pia ganhou a bola e, através de um contra-ataque, marcou o segundo golo, por Wilson Silva, aos 90+3 minutos, sentenciando a eliminatória.Jogo no Estádio Municipal de Aljustrel.Aljustrelense - Casa Pia, 0-2.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Pedro Machado, 09 minutos.0-2, Wilson Silva, 90+3.Equipas:- Aljustrelense: Fábio Reis, Blessed, Abudú, João Nabor (Ballo, 66), Diogo Santos, Hugo Cardoso (Hélio, 58), Obi, Pedro Seco, Jorge Raposo, Joel Costa e Gonçalo Serrão (Pedro Fialho, 73).(Suplentes: Igor, Hélio, Zazá, Pedro Fialho, Diogo Sandes, Ballo e Miguel Guerreiro).Treinador: João Candeias.- Casa Pia: Rafael Marques, Pedro Machado, João Coito, Tharcysio Silva (Ousmane, 63), Mateus Fonseca (Sávio Figueiredo, 84), Wilson Silva, Jean Gonçalves (Luís Almeida, 71), Jorge Ribeiro, David Rosa, Carlos Tavares e Lucas Castilho.(Suplentes: Rafael Miranda, Luís Almeida, Ousmane, Rodrigo Dantas, Joel Monteiro, Caio Silva e Sávio Figueiredo).Treinador: Joel Pinto.Árbitro: Dinis Gorjão (Setúbal).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Carlos Tavares (41), Pedro Seco (57), Pedro Machado (84), Jorge Raposo (86), Blessed (86) e Abudú (88).Assistência: Cerca de 250 espetadores.