Alverca-Sporting em direto

19h15: O árbitro Luís Godinho (Évora) vai dirigir a partida e terá como auxiliares Pedro Mota e Valter Rufo. José Quitério será o quarto árbitro. Recorde-se que nesta fase da Taça de Portugal ainda não há recurso ao vídeo-árbitro.

18h58: O Sporting partilhou há instantes uma foto no Complexo Desportivo do FC Alverca.

O Complexo Desportivo do FC Alverca está pronto para receber os Leões ??#DiaDeSporting #TaçaDePortugal pic.twitter.com/kF49srEDi9 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 17, 2019

- O Sporting desloca-se esta quinta-feira ao terreno do Alverca, em jogo refente à 3ª eliminatória da Taça de Portugal. A partida está agendada para as 20h45, no Complexo Desportivo do FC Alverca.



- Os leões, orientados por Silas, chegam a este jogo na ressaca de duas vitórias consecutivas: para o campeonato, diante do Aves (1-0); e na Liga Europa, na receção ao LASK Linz (2-1). Por sua vez, o Alverca, orientado por Vasco Matos, vem de um empate com o Loures (1-1), colocando assim termo a uma série de sete vitórias seguidas para todas as competições.



- Eis a lista de convocados do Sporting: Renan, Luís Maximiano, Diogo Sousa, Ristovski, Rosier, Mathieu, Neto, Ilori, Borja, Eduardo, Doumbia, Miguel Luís, Bruno Fernandes, Acuña, Vietto, Plata, Jesé, Bolasie e Luiz Phellype.





- Silas está alertado para a qualidade do adversário de hoje, motivo pelo qual garantiu que não será um "jogo fácil". "É uma das equipas mais fortes do Campeonato de Portugal. Conheço muitos dos jogadores deles, o treinador é bom e têm bons valores individuais, que rapidamente se vão ver em ligas superiores", acrescentou o técnico.- Em declarações prestadas à Sporting TV, o treinador está ciente que a conquista de títulos em Alvalade "é uma obrigação". Após vários dias de trabalho continuado, fruto da paragem competitiva para os compromissos internacionais, o nível exibicional, diz, será melhor do que em encontros anteriores. "Vamos jogar muito melhor. A ideia é podermos atacar e criar situações de golo. Há vários sistemas que eu gosto, mas o que me preocupa é olhar para os jogadores que tenho e ver se posso utilizar certo sistema diante de um determinado adversário", sustentou.- Apesar de não ter integrado qualquer elemento dos sub-23 na lista de 19 convocados, Silas assegura que a formação de Alcochete está na sua agenda… a seu tempo. "É preciso paciência com os mais jovens. Não podemos ter medo de metê-los! Depois é apostar neles pois merecem essa oportunidade. Entretanto, se eles não corresponderem, não podemos tirá-los logo", sublinhou.- Por sua vez, em virtude de Silas não ter podido ir à conferência de imprensa de antevisão ao jogo, visto que não tem o nível da UEFA requerido, Emanuel Ferro prestou declarações à comunicação social. O técnico-adjunto levantou o véu quanto aos jogadores que hoje serão aposta e vincou que aqueles que aqueles que estiveram a trabalhar na Academia terão prioridade sobre os internacionais: "Os jogadores que irão entrar serão aqueles que consideramos que estão mais bem preparados. Naturalmente que os jogadores que tiveram jogos mais longe, com mais viagens e mais perto do jogo da Taça, terão menos condições para poder jogar".- Eis os convocados do Alverca: Miguel Lázaro, João Victor, Filipe Godinho, Ronaldo, João Freitas, André Dias, André Marques, Jorge Bernardo, André Duarte, Ibraima Só, Luan, Castanheira, Apolinário, João Gonçalo, Rick Sena, José Semedo, Luís Pinto, Andrezinho, Flávio Furtado, Wilson Rodrigues, Matheus Serafim, Scheppa, João Luís e Erik Mendes.- Do lado ribatejano, Vasco Matos exigiu coragem e ambição aos seus jogadores, garantindo que a sua equipa vai em busca da vitória. "Queremos ganhar! Os níveis de motivação estão altíssimos. Temos de defender bem e ter a bola. Se assim acontecer, poderemos criar aflição ao Sporting. Sabemos que não vamos ter bola como queremos, mas estamos confiantes", referiu.- A este propósito, o técnico aproveitou para elogiar o homólogo do Sporting, Silas. "É um excelente treinador e vai ter tempo para implementar as suas ideias. Neste momento, o Sporting conhece melhor o Alverca do que nós conhecemos o Sporting", apontou.- Jã o capitão do Alverca, Rafa, destacou o que pode fazer a diferença no embate contra um dos grandes do futebol nacional. "Temos a nossa identidade. Para nós é indiferente o Sporting jogar desfalcado. Nestes jogos há mais alarido e ansiedade, mas vamos dar uma boa resposta dentro de campo. Encaramos com naturalidade e a pressão é do Sporting", frisou.