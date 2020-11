André Leão avisa Sp. Braga: «Estou no Trofense desde janeiro e não perdi nenhum jogo»

André Leão, médio de 35 anos com vasta experiência na 1.ª Liga ao serviço do Beira-Mar e Paços de Ferreira, será um dos opositores do Sp. Braga na partida deste sábado à noite que opõe os minhotos ao Trofense. E André Leão já fez questão de deixar um sério aviso aos guerreiros.





"Estou na Trofa desde janeiro, tem sido muito positivo, ainda não perdi nenhum jogo desde que cheguei. Esta época o Trofense também ainda não foi derrotado, temos uma equipa ambiciosa com jovens de qualidade, que sabem ouvir e gostam de melhorar com os conselhos dos mais experientes", referiu o jogador, em conversa com o nosso jornal.A verdade é que André Leão foi reforço de inverno do Trofense na temporada passada e somou três vitórias e um empate antes do Campeonato de Portugal ser interrompido e, mais tarde, dado por encerrado por força da pandemia da Covid-19. Neste início de campanha 2020/21, o Trofense permanece invicto, registando quatro vitórias e três empates entre CP e Taça de Portugal."Pensamos sempre em ganhar, o pensamento único em cada jogo é a vitória. Sabemos que vamos sofrer muito, jogamos frente uma equipa que vai lutar pelo título, mas a responsabilidade maior é deles. Temos que usar os nossos trunfos para superar o Sp. Braga, fazer o nosso jogo, não ter medo de ter bola", apontou André Leão.O duelo deste sábado irá proporcionar o reencontro de André Leão com Carlos Carvalhal, técnico que o orientou na sua época de estreia na 1.ª Liga, em 2006/07, no Beira-Mar. "Tinha 21 anos. Era um treinador muito acessível, dava para conversar, era motivador e estava sempre pronto para nos ajudar a evoluir como jogadores. Excelente nos treinos e nos jogos, gostava de sair a jogar, com futebol apoiado e pressão forte sem bola", comentou André Leão.