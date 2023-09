APCVD encaminha para o Ministério Público agressões no Sp. Pombal-Tondela

A Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) enviou para o Ministério Público todos os elementos disponíveis sobre as agressões nas bancadas entre adeptos dos dois clubes, que obrigaram à intervenção da PSP e interromperam mesmo o jogo entre Sp. Pombal e Tondela (0-5), para a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal.

"Face às imagens difundidas através da comunicação social em que são visíveis agressões entre adeptos, estando em causa factos passíveis de enquadramento como ilícitos criminais de natureza pública, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) procederá ao envio para o Ministério Público de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal", pode ler-se no comunicado.

"Para além do encaminhamento da matéria do foro criminal para o Ministério Público, a APCVD irá igualmente promover o apuramento do cumprimento de deveres e eventuais responsabilidades contraordenacionais do promotor do espetáculo desportivo (S.C. Pombal)", acrescenta.