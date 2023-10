Arlindo Gomes: «Satisfeito pelos aplausos dos adeptos do Sp. Braga ao nosso grupo de trabalho»

Apesar da derrota que afastou o Rebordosa da Taça de Portugal , Arlindo Gomes mostrou-se satisfeito e com a sensação de "dever cumprido" após o duelo com o Sp. Braga. Na análise à partida, o treinador da equipa do Campeonato de Portugal fala num "orgulho enorme" e destacou também o facto de, apesar de estar a jogar com uma formação da Liga Betclic, a sua equipa ter mantido a identidade."É um sentimento de dever cumprido. Sabíamos que o adversário tinha uma valia enorme, mas que este era um jogo que nos podia dar visibilidade e mostrar a nossa competência. Tenho um orgulho enorme no que fizeram os meus jogadores, mantendo a sua identidade como equipa, perante um adversário de contexto muito superior", começou por comentar, à SportTV."O golo sofrido cedo e a expulsão condicionaram a nossa prestação, mas em determinadas alturas da segunda parte não se notou que estávamos com menos um. Atacámos bem e tivemos oportunidade para fazer golos, nomeadamente numa bola à barra. O Sporting de Braga fez um golo na primeira oportunidade que teve e nós, na finalização, não tivemos essa capacidade, mas acho que, pelo nosso empenho, merecíamos ter marcado. Fiquei muito satisfeito por os adeptos do Sporting de Braga, no final, terem aplaudido o nosso grupo de trabalho", finalizou.