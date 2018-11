Aves segue em frente ao bater Cova da Piedade no prolongamento

O Aves, detentor da Taça de Portugal, venceu este sábado no reduto do Cova da Piedade, da 2.ª Liga, por 3-0, após prolongamento, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.Depois do equilíbrio registado nos 90 minutos, o emblema da Liga NOS foi mais forte no tempo extra e venceu com dois tentos de Derley e um de Rodrigues, mas também pode agradecer a sua continuidade na prova ao guarda-redes Bernardeau, que fez um par de defesas soberbas no tempo regulamentar.No primeiro tempo, o conjunto avense foi mais rematador, mas foi o Cova da Piedade a dispor da melhor oportunidade para marcar, aos 34 minutos, quando, após boa jogada coletiva, Hugo Firmino rematou para excelente defesa do guarda-redes forasteiro.Os comandados de José Mota responderam de meia distância por intermédio de Fariña, aos 36 e 45'+2 minutos. Na primeira tentativa a bola passou a centímetros do poste direito da baliza de Anacoura e, no último lance do primeiro tempo, o guardião travou o remate.A segunda parte foi equilibrada, e Cova da Piedade e Desportivo das Aves tiveram oportunidades flagrantes para desfazer o 'nulo'. Aos 74 minutos, Derley cabeceou para defesa de Anacoura, após cruzamento de Rodrigues na esquerda e, aos 90'+2, Bernardeau fez uma defesa soberba a remate de Evaldo.No prolongamento, o Aves foi mais forte e conseguiu materializar o ascendente com três golos.Aos 97 minutos, Derley, de cabeça, fez o primeiro, após cruzamento de Nildo e, nos descontos da primeira parte, aos 105+1, Rodrigues ampliou. Já com os piedenses desorientados, Derley bisou, no primeiro minuto da segunda metade.0-1, Derley, 97 minutos.0-2, Rodrigues, 105+1.0-3, Derley, 106.Anacoura, Pedro Coronas, Rafael Amorim, Lima Pereira, Evaldo, Pereirinha (Ronaldo Tavares, 106), Sori Mané, Miguel Rosa, Ballack (Rodrigo Martins, 66), Hugo Firmino (Jiayu Chen, 113) e Dieguinho (Liu, 99).(Suplentes: Moreira, Thabo Cele, Ronaldo Tavares, Jiayu Chen, Rodrigo Martins, Liang, Liu.).Treinador: Hugo Falcão.Bernardeau, Rodrigo, Ponck, Diego Galo (Defendi, 90+5), Nelson Lenho, El Adoua, Fariña (Rodrigues, 72), Falcão (Vítor Gomes, 57), Nildo (Rúben, 107), Amilton e Derley.(Suplentes: André, Defendi, Vítor Costa, Ruben, Vítor Gomes, Mama Baldé e Rodrigues).Treinador: José Mota.Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Coronas (93), Rodrigues (95), Rafael Amorim (110) e Sori Mané (115).Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.