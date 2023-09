AVS em inferioridade numérica marca nos descontos e bate Louletano na Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Carlos Daniel nos descontos deu este sábado a vitória (1-0) ao AVS, da 2.ª Liga, em inferioridade numérica desde os 78 minutos, frente ao Louletano, do Campeonato de Portugal, para a Taça de Portugal.

A formação da Vila das Aves celebrou a passagem à terceira ronda da prova com um tento do avançado brasileiro aos 90+4 minutos, mas teve uma exibição desinspirada e não conseguiu demonstrar em campo a diferença competitiva de dois escalões entre os dois planteis.

No Estádio Algarve, o conjunto de Loulé apresentou-se em '5-4-1' para bloquear o habitual '4-3-3' da formação da Vila das Aves, que teve mais posse de bola desde o apito inicial, mas, com uma circulação demasiado lenta e passiva, raramente conseguiu criar perigo.

Numa primeira metade pobre, foi do Louletano o primeiro remate -- um 'tiro' de Bruno Goulart que passou junto ao poste direito de Simão Bertelli, aos seis minutos --, enquanto o AVS só ameaçou nas tentativas de Léo Alaba (32) e Nenê (36).

Os algarvios desperdiçaram a melhor ocasião do primeiro tempo, já nos descontos (45+1), pelo central Léo Dias, que viu Clayton Sampaio cortar a bola em cima da linha de baliza, na sequência de um pontapé de canto.

Após o intervalo, o AVS melhorou ligeiramente, com Leandro Turossi a evitar o golo do isolado Nenê na oportunidade mais flagrante (54), mas o Louletano respondeu seis minutos depois, por Bruno Goulart, que 'na cara' de Simão Bertelli permitiu a defesa do guardião forasteiro.

Aos 78 minutos, o extremo John Mercado foi expulso por agressão a Léo Dias, deixando a formação da Vila das Aves reduzida a 10 unidades.

Este momento deu novo ânimo ao Louletano: Tommy Batista, de livre direto, obrigou Simão Bertelli a boa defesa (83) e Gabriel Silva atirou ao lado já nos descontos (90+2), enquanto Sangaré viu Turossi evitar o golo do AVS (90+1).

Praticamente no último lance da partida, numa jogada de insistência, o suplente Carlos Daniel rematou dentro da área e a bola ainda embateu no poste esquerdo da baliza algarvia antes de entrar.

Jogo disputado no Estádio Algarve, em Faro.

Louletano-AVS, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores: 0-1, Carlos Daniel, 90+4 minutos.

Equipas:



Louletano: Leandro Turossi, Mabuza (Gabriel Silva, 81), Léo Dias, João Correia, Thomas Parada, Celsinho, Paulo Matos, Wallace (Edgar Ribeiro, 81), Bruno Goulart (Tommy Batista, 63), Lucas Gabriel (Tomás Tomaz, 63) e Eduardo Souza (Leandro Ferreira, 90+3).

(Suplentes: Tiago Martins, João Salas, Tomás Tomaz, Tommy Batista, Leandro Ferreira, Gabriel Silva, Gonçalo Martins, Gustavo Hopffer e Edgar Ribeiro).

Treinador: Ivo Soares.

AVS: Simão Bertelli, Léo Alaba (Edson Farias, 68), Anthony Correia, Clayton Sampaio, Zé Ricardo, Jonatan Lucca, Bernardo Martins (Gustavo Mendonça, 90+3), Luís Silva, Vasco Lopes (Sangaré, 68), John Mercado e Nenê (Carlos Daniel, 81).

(Suplentes: Lucas, Edson Farias, Fábio Pacheco, Sangaré, João Amorim, Gustavo Mendonça, Ricardo Dias, Carlos Daniel e Thiago Freitas).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jonatan Lucca (51), Bernardo Martins (74), Léo Dias (78), Edson Farias (80) e Eduardo Souza (87). Cartão vermelho direto para John Mercado (78).

Assistência: Cerca de 200 espetadores.