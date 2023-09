Belenenses vence Quarteirense e segue em frente na Taça de Portugal

O Belenenses, da 2.ª Liga, bateu este domingo pela margem mínima (1-0) o Quarteirense, dos escalões distritais, com o golo do suplente Ricardo Matos a valer o apuramento para a terceira ronda da Taça de Portugal.

No Estádio Municipal de Quarteira, o tento do avançado emprestado pelo Portimonense, aos 73 minutos, fez a diferença, depois de várias ocasiões desperdiçadas e duas bolas nos 'ferros' da baliza da equipa que milita no principal campeonato da Associação de Futebol do Algarve.

O Belenenses assumiu o domínio da partida desde o apito inicial, dando primazia ao ataque pelo flanco esquerdo, no qual as acelerações de Rúben Pina desequilibravam, mas demorou a criar oportunidades flagrantes, perante um Quarteirense determinado na defesa.

Depois das ameaças de Rúben Pina (23) e Filipe Chaby (26), as principais ocasiões do primeiro tempo para a equipa do Restelo surgiram já depois da meia hora, com o guardião dos algarvios a sair para o intervalo em grande evidência.

Nini somou três excelentes defesas, em remates de Rúben Pina (36 e 44) e Cain Attard (44), enquanto Maxuel cabeceou à barra após canto (37) e Tiago Manso desperdiçou incrivelmente junto à pequena área, atirando muito por cima (40).

Os forasteiros até estiveram perto de marcar no arranque da segunda parte, num cruzamento traiçoeiro de Chaby que acertou no poste (48), mas perderam dinâmica nos minutos seguintes, situação que o técnico Bruno Dias tentou resolver com várias mexidas.

A quinta e última aposta do treinador do Belenenses, Hélio Cruz, acabou por ser decisiva poucos segundos depois de entrar em campo, encontrando espaço à esquerda para centrar rasteiro para a finalização certeira de outro suplente, Ricardo Matos, na pequena área (73).

Até final, o Quarteirense libertou-se das amarras defensivas e partiu em busca do empate, mas não criou grandes dificuldades aos 'azuis', que seguraram a vantagem e até podiam ter marcado o 2-0 nos descontos, num lance de Chima Akas defendido por Nini (90+4).

Jogo disputado no Estádio Municipal de Quarteira.

Quarteirense -- Belenenses, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Ricardo Matos, 73 minutos.

Equipas:

- Quarteirense: Nini, Emanuel Costa, Diogo Marques, Guilherme Pereira, Filipe Garcia (Miguel Pais, 59), Paulo Forra, João Rosa, Afonso Calvinho (Lizandro João, 78), Bruno Fernandes (Fábio Marques, 59), Emanuel Serrano (Rosário Silva, 68) e Jorge Martins (Iaroshenko, 59).

(Suplentes: Joel Rosária, Miguel Pais, Leandro Jesus, Rosário Silva, Starliciuc, Rafael Santos, Fábio Marques, Lizandro João e Iaroshenko).

Treinador: Fábio Teixeira.

- Belenenses: Guilherme Oliveira, Cain Attard (Hélio Cruz, 73), André Serra, Chima Akas, Tiago Manso, Duarte Valente, Pedro Carvalho, Filipe Chaby (Felipe Dini, 57), Moha Keita (Miguel Tavares, 57), Rúben Pina (Midana Sambú, 70) e Maxuel (Ricardo Matos, 57).

(Suplentes: David Grilo, Ricardo Matos, Miguel Tavares, Midana Sambú, Felipe Dini, Chapi Romano, Tiago Moninhas, Hélio Cruz e Tiago Carriço).

Treinador: Bruno Dias.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Cain Attard (15), Filipe Garcia (45+2), Duarte Valente (58) e Paulo Forra (68).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.