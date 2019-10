Benfica avança na Taça de Portugal com vitória na Cova da Piedade

O Benfica apurou-se esta sexta-feira para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, graças a uma vitória por 4-0 na visita ao reduto do Cova da Piedade. Diante de uma equipa da Segunda Liga, as águias apresentaram uma equipa com algumas rotações, mas acabou por ser o suspeito do costume, o médio Pizzi, a ser uma das figuras, ao marcar dois golos, os mesmos que o brasileiro Carlos Vinícius, que aproveitou da melhor forma a chance dada por Bruno Lage.