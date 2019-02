Benfica derrota Sporting na 1.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal

Depois da vitória no dérbi de Alvalade, o Benfica voltou esta quarta-feira a repetir a mesma dose diante do Sporting, agora por 2-1 e num duelo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal . As águias estiveram a vencer por 2-0, com golos de Gabriel e João Félix, mas o Sporting conseguiu reduzir já perto do final, com um brilhante golo de Bruno Fernandes, de livre direto.Um tento que pode ser importante no desfecho da eliminatória, já que o leão na segunda mão pode apurar-se com uma vitória por 1-0.