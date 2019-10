Benfica encara jogo com "responsabilidade", Cova admite que "hipóteses são diminutas"

A terceira eliminatória da Taça de Portugal (agendada para 20 de outubro) reservou uma visita do campeão nacional Benfica ao reduto do Cova da Piedade, que disputa a 2.ª Liga."É um bom jogo em perspetiva. É uma honra e um prazer jogar contra o campeão nacional. Pela expressão do Benfica a nível nacional e internacional, sabemos que as nossas hipóteses são diminutas, mas também sabemos do valor dos nossos jogadores e vamos agarrar-nos a essa possibilidade, esperando que possa 'haver Taça'", disse o diretor geral da SAD do Cova da Piedade, Edgar Rodrigues.Para João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, a visita dos encarnados elogiou os "pergaminhos" da formação de Almada, que possui "um belíssimo plantel"."É um jogo de Taça e todos os jogos da Taça merecem uma festa. O Benfica encara os jogos com grande responsabilidade, seja contra quem for. Vamos para ganhar, mas respeitando sempre o adversário. Vai ser uma boa partida, com o estádio cheio", referiu.