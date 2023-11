Benfica inicia amanhã a venda de bilhetes para o jogo da Taça com o Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica informou esta segunda-feira que iniciará amanhã (terça-feira) a venda de bilhetes para a receção ao Famalicão, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 20h45 de 25 de novembro, no Estádio da Luz. A venda inicia-se a partir das 10 horas, nos locais habituais, destinando-se a venda aos sócios benfiquistas com quotas em dia.

Os preços dos ingressos variam entre os 7,5 e os 20 euros.