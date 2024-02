Bilhetes para o U. Leiria-Sporting esgotados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A U. Leira informou esta quarta-feira que os bilhetes para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal com o Sporting, agendado para hoje (20h45), estão esgotados.Na nota publicada no site e nas redes sociais o emblema da 2.ª Liga acrescentou que estão apenas disponíveis ingressos para os lugares VIP e apelou à chegada com antecedência de todos os adeptos.