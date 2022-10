Boavista eliminado da Taça de Portugal ao perder com Machico, do quarto escalão

O Boavista foi este sábado eliminado da Taça de Portugal, ao perder por 1-0 no terreno do Machico, do Campeonato de Portugal, em jogo da terceira eliminatória.

A formação madeirense, nona classificada da Série B do quarto escalão, impôs-se aos 'axadrezados', quintos da I Liga, com um golo de Roberto Gouveia, aos 45 minutos.

O Machico assegurou a presença na quarta eliminatória com o segundo triunfo na temporada, depois de ter afastado na ronda anterior o Alverca, da Liga 3, no desempate através de grandes penalidades, enquanto o Boavista somou o terceiro jogo sem vencer em todas as competições.



Jogo realizado no Estádio Municipal de Machico, em Machico.



Machico-Boavista, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Roberto Gouveia, 45 minutos.



Equipas:





Duarte Nuno, Cláudio Teixeira, Wesley, Ricardo Fernandes, Leo Andrade, Vinícios, Francisco Aguilar, Emanuel Santos, Kenny (Saldanha, 62), André Santos (Mateus Neri, 8)(Sunday, 74) e Roberto Gouveia.(Suplentes: Marco Jesus, Guilherme Saldanha, Maurílio Jesus, Carlos Correia, Saldanha, Mateus Neri, Góis e Sunday).Treinador: João Manuel Pinto.João Gonçalves, Vincent Sasso, Robson (Martim Tavares, 46), Bruno Onyemaechi, Pedro Malheiro, Sebastián Pérez, Gaius Makouta (Ilija Vukotic, 46), Ricardo Mangas, Masaki Watai (Kenji Gorré, 61), Salvador Agra (Bruno Lourenço, 71) e Yusupha (Róbert Bozeník, 46).(Suplentes: César, Ibrahima Camará, Kenji Gorré, Bruno Lourenço, Róbert Bozeník, Miguel Reisinho, Ilija Vukotic, Filipe Ferreira e Martim Tavares).Treinador: Petit (substituído no banco por Nuno Pereira devido a castigo).André Narciso (AF Setúbal).Cartão amarelo para Bruno Lourenço (90).Cerca de 2.500 espetadores.