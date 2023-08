Bronca no sorteio da Taça: Cinfães ficou de fora por "erro de comunicação" e clube promete agir

O sorteio da 1ª e 2ª eliminatória da Taça de Portugal ficou marcado pela ausência do Cinfães. O emblema da AF Viseu tinha lugar assegurado depois de ter terminado a Divisão de Honra no 2º lugar. Fonte do Cinfães, citada pelo ‘Jornal do Centro’, revelou que “todos ficaram incrédulos e esperam que a situação se resolva”. Mas, segundo a FPF, até à hora do sorteio, “não chegou a documentação que permitia ao Cinfães participar na prova”.



Contactada por Record, a AF Viseu admitiu “um erro de comunicação”. “Tentámos corrigir esta bronca e chamar a atenção que um clube histórico como o Cinfães não estava presente, mas a FPF não se mostrou disponível para corrigir o que quer que fosse. Como já houve erros idênticos e a FPF repetiu o sorteio, solicitámos que o sorteio fosse suspenso, mas a FPF recusou, alegando que não tinha informação do Cinfães. Assumiremos as nossas responsabilidades, se for caso disso”, sublinhou o presidente José Carlos Lopes.



Nas redes sociais, o clube já reagiu oficialmente e prometeu que serão "tomadas todas as diligências para que o clube seja ressarcido por todos os prejuízos que a situação acarreta, tanto desportiva como financeiramente". "De tudo faremos para que sejam apurados os motivos e que a situação seja devidamente esclarecida por quem de direito", acrescenta.