Caldas revela condições para a compra de bilhetes para o jogo com o Benfica

O Caldas revelou esta quarta-feira as condições para a compra dos bilhetes para o jogo com o Benfica, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que terá lugar no sábado, a partir das 20h45, no Campo da Mata.Os ingressos variam entre os 10 (sócios do Caldas) e os 20 euros (público) e serão comercializados a partir de amanhã, ainda apenas para associados do emblema das Caldas da Rainha.