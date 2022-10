Câmara Municipal de Santo Tirso comprou Taça do Aves em leilão: «O seu a seu dono»

A Câmara Municipal de Santo Tirso garantiu a compra do troféu da Taça de Portugal conquistado pelo Desp. Aves na época 2017/2018. A aquisição foi garantida em hasta pública através da plataforma e-leilões, por 30 mil euros."Quando percebemos que a Taça iria a leilão, a Câmara Municipal entrou em contacto com o Presidente do Desp. Aves para delinear uma estratégia de forma a que a Taça ficasse em Santo Tirso e no clube, pela importância que o troféu representa para o Desp. Aves e para o município", explicou aAlberto Costa, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. O autarca lembrou que apenas 13 clubes em Portugal detêm este troféu, defendendo que nunca deveria ter saído das Aves. "O seu a seu dono. O que se ganha em campo não devia ficar nas mãos de alguém que não fosse o próprio clube", justificou, antes de admitir estar "muito satisfeito por finalizarmos este período menos bom".Os últimos minutos antes do encerramento do leilão foram atribulados, com as licitações a inflacionar o troféu. Alberto Costa admite que não esperava essas movimentações: "Foi a primeira vez que estive a acompanhar um leilão e era uma dúvida muito grande, não contava com tantas licitações, mas é o que é. Foi uma experiência agradável que concluiu com sucesso. Mas deixou-me nervoso", admitiu.Também o presidente do Desp. Aves, António Freitas, não escondeu o alívio pela recuperação do troféu. "Correu bem, felizmente. Ganham os avenses e as freguesias do concelho de Santo Tirso. O que a Câmara fez foi serviço público. O presidente da Câmara disse que que ia fazer o possível e assim cumpriu. É uma vitória para todos nós", referiu, considerando a penhora da Taça "um roubo, porque nunca devia ser penhorada."