Canelas 2010 nos 'quartos' da taça

O Canelas 2010 venceu o Sertanense, fora, por 1-0 e segue em frente na Taça de Portugal, marcando presença nos quartos-de-final da prova pela primeira vez na sua história.





Assim sendo, a equipa do Campeonato de Portugal aguarda agora pelo sorteio dos 'quartos', sendo que Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões do FC Porto, já confessou que prentendem um confronto com o Benfica.