Canelas no 'L'Équipe': da "equipa mais detestada da última década" à promessa de Madureira

O Canelas 2010 defronta hoje o Ac. Viseu nos quartos-de-final da Taça de Portugal determinado a surpreender a formação da 2.ª Liga e motivado pelo facto de a seguir, mas 'meias', poder defrontar o FC Porto. Com a denominação de "a equipa mais detestável da última década" o jornal francês 'L'Équipe' dedica esta quinta feira uma página ao clube que, adianta, "procura a reabilitação aos olhos do país".





A hostilidade para com árbitros e adversários - algumas equipas recusam-se a defrontar o Canelas 2010 - deu má fama à formação de Gaia (compete no Campeonato de Portugal), que agora procura redimir-se. O jornal recorda que o plantel é formado por muitos elementos dos Super Dragões, incluindo o capitão Fernando Madureira, de 45 anos, líder da claque.Agressões, insultos e ameaças fazem muitos temer esta equipa, conforme conta o presidente de um clube concorrente, citado pelo 'L'Équipe'. "A equipa não respeita as regras, são uns brutos e os nossos jogadores têm medo de os defrontar."Tudo exagerado, segundo revela Madureira ao desportivo francês. "Esta reputação foi é muito exagerada pela comunicação social. Como sou o líder dos Super Dragões, o mínimo incidente assume proporções incríveis. Somos uma equipa agressiva, mas acima de tudo jogamos bom futebol", relata o capitão, que no início da época foi suspenso por seis jogos.Tiago Margarido, o treinador que assumiu o comando técnico do Canelas 2010 no verão, faz de tudo para apaziguar os ânimos. "Hoje em dia as coisas são completamente diferentes, um dos objetivos da minha vinda para cá foi fazer com que as coisas mudassem. A nossa única preocupação é jogar bom futebol, com passes curtos e intensidade. Os jogadores compreenderam esta mensagem. Os últimos elementos que nos trouxeram essa má reputação já cá não estão."Fernando Madureira ainda não marcou qualquer golo esta época. Falhou os primeiros jogos da temporada e esta noite, diante do Ac. Viseu, vai começar no banco. Mas se a equipa passar às meias-finais e defrontar o FC Porto..."Será um sonho de criança que se realiza: jogar no Estádio do Dragão, contra o clube que todos os jogadores da minha equipa apoiam. Se assim for, jogarei a primeira parte e na segunda vou para a bancada, com a claque."