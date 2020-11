Capitão do Fabril e a derrota frente ao FC Porto: «Caímos com dignidade»

O Fabril foi eliminado da Taça de Portugal este sábado ao ser derrotado pelo FC Porto por 2-0, mas o guarda-redes não escondeu ter-se tratado de uma "experiência boa".





"Tenho 27 anos e foi a primeira vez na que joguei frente a um denominado grande de Portugal na Taça de Portugal. Foi uma oportunidade que pode ser única para muitos. Queríamos desfrutar, mas preparámos o jogo para ganhar. Sobressaiu a qualidade do FC Porto e temos de estar contentes pela réplica", afirmou João Marreiros, também capitão do Fabril, sublinhando que encontro da 3.ª eliminatória marcou o seu regresso após lesão. "Senti-me bem e acho que fiz um jogo razoável".E concluiu: "Mérito do FC Porto e algum demérito nosso porque algumas vezes podíamos ter sido mais serenos e valorizar a posse de bola. Nunca é fácil. Caímos com dignidade. Este desempenho razoável é um alento para o campeonato".