Capitão do Oleiros volta a defrontar uma equipa do escalão principal

Elisson Santos, ou De Jesus como tem estampado nas costas da camisola do Oleiros, vai defrontar pela terceira vez uma equipa do escalão principal na Taça de Portugal, depois de na época passada ao serviço da Sanjoanense ter sido eliminado pelo Paços de Ferreira (0-1) e em 2015/16 ter estado no Gafanha-FC Porto (0-3).

“São sempre jogos especiais. Por isso se fala na festa do futebol. Só é pena que os nossos adeptos não possam desfrutar no campo. Seria uma força extra”, afirma a Record o capitão do Oleiros, que recorda a edição passada da Taça para justificar a confiança para a receção ao Gil Vicente. “Fomos com a Sanjoanense a Paços e poderíamos ter levado a eliminatória para prolongamento. As diferenças num só jogo podem esbater-se”, refere, em jeito de aviso.