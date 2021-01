Carlos Carvalhal: «O Sp. Braga não brinca em serviço»

O Sporting de Braga fez o que lhe 'competia' e bateu (5-0) o Torreense, em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, num encontro em que os bracarenses dominaram desde o apito inicial.

No final da partida, Carlos Carvalhal elogiou o compromisso que os seus jogadores têm demonstrado desde o arranque da temporada, afirmando: "O Sporting de Braga não brinca em serviço".

"O Sporting de Braga não brinca em serviço, é o que me apetece dizer desde o inicio da temporada, até em jogos particulares. Dar o máximo até ao fim, nunca se viu o Sp. Braga vencer por 4-0 ou 5-0 e começar a fazer palermices dentro de campo. Damos o melhor de nós independentemente da equipa. Este adversário não era fácil. Até ao momento só tinha sofrido três golos, hoje sofreu cinco. Jogamos contra o Torreense como se estivéssemos a jogar contra o Leicester ou contra o AEK. Nós, a partir do jogo da meia-final da Taça da Liga, vamos fazer um ciclo de jogos de três em três dias e precisamos de toda a gente para jogar, e havia necessidade que os jogadores demonstrassem isso hoje. Mas era só mais uma pedra sólida no muro que estamos a cumprir. Vai ser muito complicado porque estamos em todas as competições", começou por dizer o técnico bracarense, num discurso desenfreado.

Encontro com o Paços de Ferreira, para a Liga NOS

"Respeito máximo pelo Paços de Ferreira, uma das equipas mais difíceis fora de casa no campeonato português, mas vamos a Paços para vencer. O plantel não é muito extenso, felizmente temos sido uma equipa muito ofensiva, com uma produtividade muito em cima da média."

Objetivo na Taça de Portugal e duelo com o Santa Clara ficam... para depois

"Nós, aqui, funcionamos assim: agora fechou o livro da Taça de Portugal e abrimos o livro da Liga. O que está à frente do Paços de Ferreira agora não nos interessa", concluiu.