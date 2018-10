Carlos Lopes deixa aviso do Lusitano de Vildemoinhos: «O Sporting que se prepare»

O Sporting vai jogar em casa do Lusitano de Vildemoinhos na quarta eliminatória da Taça de Portugal, tendo Carlos Lopes, campeão olímpico e antigo atleta do clube leonino, sido o representante da equipa de Viseu no sorteio. "O Lusitano foi onde comecei, o Sporting foi onde concluí. São dois amores. Há uma paixão: o futebol. Saiu a fava, mas é uma fava agridoce. O Sporting todos sabemos o que representa para o futebol português, mas com o Nacional vi aqueles homens a baterem-se com unhas e dentes e espero que se batam da mesma forma. Desejo um bom momento de futebol para as hostes dos Trambelos. O Sporting que se prepare", disse.