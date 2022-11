Casa Pia segue na Taça de Portugal com triunfo tranquilo perante o Valadares Gaia

O Casa Pia, da Liga Bwin, venceu esta quarta-feira em casa o Valadares Gaia, do Campeonato de Portugal, por 2-0, num encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol resolvido, com muita tranquilidade, na primeira parte.

Os brasileiros Rafael Martins, aos 26 minutos, e Anderson Cordeiro, aos 31, apontaram os tentos da formação que está a surpreender na elite do futebol português, diante de um adversário que representa o quarto escalão, figurando na sexta posição da Série B.

O Casa Pia avança, assim, rumo aos oitavos de final, juntando-se a Arouca, FC Porto e Famalicão, da Liga Bwin, Académico de Viseu, Leixões e Nacional, da Liga Sabseg, Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal, da Liga 3, e Rabo de Peixe e Beira-Mar, do Campeonato de Portugal.

Num Estádio Nacional muito pouco preenchido de espetadores, o Casa Pia, como seria de esperar, teve domínio total, mesmo com algumas mudanças na equipa habitual e, nos minutos iniciais, somou várias ocasiões, com destaque para Afonso Taira (17 e 20).

A superioridade dos 'gansos' efetivou-se rapidamente, num disparo potente de Rafael Martins, aos 26 minutos, com poucas hipóteses de defesa, numa assistência de Cuca, uma das novidades nos lisboetas e que, aos 31, somaria novo passe para golo.

Ambos pela primeira vez titulares nesta temporada, o cabo-verdiano assistiu Anderson Cordeiro, que surgiu em zona frontal, no limite do fora de jogo, rodou rumo à baliza, rematou longe do alcance de Pedro Carvalho e dedicou o tento ao lesionado Léo Natel.

Com uma vantagem confortável, e o Valadares Gaia longe de incomodar João Bravim, o guarda-redes hoje titular no Casa Pia, a turma de Filipe Martins geriu na segunda parte o resultado, num ritmo baixo, que permitiu aos nortenhos ter um pouco mais de bola.

No entanto, a equipa do Valadares Gaia nunca foi capaz de se superiorizar à coesão do Casa Pia no momento defensivo, uma valência que têm demonstrado na Liga Bwin diversas vezes, e o resultado da primeira parte permaneceu inalterado na etapa complementar.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

Casa Pia-Valadares Gaia, 2-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Rafael Martins, 26 minutos.

2-0, Anderson Cordeiro, 31.

Equipas:

- Casa Pia: João Bravim, João Nunes, Léo Bolgado, Zolotic, Fereira, Afonso Taira (Neto, 60), Cuca (Yan Eteki, 71), Derick Poloni, Vitó (Leonardo Lelo, 78), Anderson Cordeiro (Diogo Pinto, 60) e Rafael Martins (Antoine, 60).

(Suplentes: Lucas Paes, Lucas Soares, Vasco Fernandes, Leonardo Lelo, Yan Eteki, Neto, Diogo Pinto, Godwin e Antoine).

Treinador: Filipe Martins.

- Valadares Gaia: Pedro Carvalho, Obi, Marlon Rangel, Guilherme Couto, João Sérgio (Gonçalo Oliveira, 80), Mauro Luís (Seco Sani, 65), Diogo Cunha, Vasco Vieira (Rafa Fontes, 46), Assis Júnior, João Pinto (Couto Cardoso, 65) e André Claro (Pio Júnior, 80).

(Suplentes: Matheus Lemes, Gonçalo Oliveira, Gustavo Fernandes, Rui Santos, José Gomes, Couto Cardoso, Seco Sani, Rafa Fontes e Pio Júnior).

Treinador: António Oliveira.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vitó (77) e Leonardo Lelo (84).

Assistência: Cerca de 150 espetadores.