As duas equipas não se defrontam oficialmente há 82 anos. O último duelo foi a 10 de dezembro de 1939, com goleada leonina por 9-1, no Campeonato de Lisboa. O embate transporta-nos para os primórdios do futebol em Portugal. O histórico é favorável aos leões: 25 vitórias em 35 jogos, com três triunfos dos gansos e sete empates. Os dois clubes lisboetas nunca se defrontaram para a Taça de Portugal.