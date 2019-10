Casa Pia-Vizela, 1-3: lisboetas dominados por equipa do escalão inferior

O Vizela derrotou este domingo o Casa Pia, por 3-1, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, num jogo em que os lisboetas nunca conseguiram contrariar a intensidade dos visitantes, que seguem justamente para a quarta ronda.Francis Okoli, aos 20 minutos, Samu, aos 52, e Diogo Ribeiro, aos 81, foram os autores dos golos vizelenses, que permitiram ao líder da série A do Campeonato de Portugal surpreender o Casa Pia, último classificado da II Liga, em jogo disputado em casa 'emprestada' pelo Oriental. Wilson Kenidy reduziu para os 'gansos', já perto do fim, aos 88.A equipa minhota chegou rapidamente ao golo inaugural, aos 20 minutos, por intermédio de Francis Okoli, que atirou forte e de primeira para o fundo das redes, após assistência de Kiko Bondoso no corredor esquerdo.Na segunda parte, um remate cruzado de Samu, aos 52, ampliou a vantagem para os nortenhos, que continuaram a demonstrar superioridade perante uma equipa de escalão superior.Aos 76 minutos, o guarda-redes do Vizela Cajó foi chamado a intervir pela primeira vez, em resposta a um grande remate de Wilson Kenidy, mas foi mesmo o Vizela a aumentar para 3-0, aos 81, por Diogo Ribeiro que surgiu ao segundo poste a encostar, após uma incursão rápida de Koffi Kouao pela direita.O Casa Pia teve direito ao golo de 'honra' nos instantes finais, aos 88, numa recarga de Wilson Kenidy após grande defesa de Cajó a um cabeceamento de Mateus Fonseca, numa altura em que a eliminação dos lisboetas era já uma realidade.Já na entrada para a compensação, um livre direto de Landinho quase surpreendia Rafael Marques, que, com reflexos rápidos, impediu o quarto golo ao Vizela.Ao intervalo: 0-1.0-1, Francis Okoli, 20 minutos.0-2, Samu, 52.0-3, Diogo Ribeiro, 81.1-3, Wilson Kenidy, 88.Rafael Marques, Joel Monteiro, Lucas Castilho (João Coito, 75), Caio Marcelo, Jorge Ribeiro, Jean Victor (Rodrigo Dantas, 56), Sávio Roberto (Wilson Kenidy, 67), David Rosa, Ousmane Sountoura, Mateus Fonseca e Evandro Roncatto.(Suplentes: Rafael van der Laan, Pedro Machado, João Coito, Rodrigo Dantas, Wilson Kenidy Jeka e Tharcysio).Treinador: Rui Duarte.Cajó, Koffi Kouao, Mohamed Aidara, João Faria, Kaká, Francis Okoli (André Soares, 63), Ericson, Samu (Landinho, 73), João Mendes (Francis Cann, 80), Kiko Bondoso e Diogo Ribeiro.(Suplentes: Rafa, João Pedro, Kiki Afonso, Landinho, André Soares, Francis Cann e Alioune Fall).Treinador: Álvaro Pacheco.Sérgio Guelho (AF Guarda).: cartão amarelo para Ousmane Sountoura (27), Diogo Ribeiro (43), Lucas Castilho (48), David Rosa (67), Evandro Roncatto (84) e Kiko Bondoso (90+5).cerca de 300 espetadores.