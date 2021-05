CD da FPF abre processos disciplinares a Taarabt e Eduardo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu processos disciplinares a Taarabt e a Eduardo depois dos incidentes registados nos últimos minutos da final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sp. Braga, vencida pelos minhotos (2-0).





O momento deu-se a partir de um desentendimento entre Taarabt e Piazón, sendo que o médio das águias foi expulso após agredir o adversário na cara. Depois, gerou-se uma grande confusão perto da linha lateral e Eduardo, treinador de guarda-redes do Sp. Braga, deu um empurrão ao marroquino, como, aliás, é possível verificar através das imagens televisivas. Al Musrati, João Novais e Rafa levaram uma repreensão. Já Piazón, que também foi expulso em conjunto com Taarabt, levou uma multa de 714 euros. Tal como se lê no mapa de castigos, o extremo foi punido por "pontapear o braço de um adversário, provocando um conflito generalizado entre jogadores e bancos de ambas as equipas."