Cinco jogadores do Fabril com teste positivo à Covid-19 antes do jogo com FC Porto

Cinco futebolistas do Fabril e dois elementos da equipa técnica tiveram resultado positivo nos testes ao novo coronavírus, antes do encontro com o FC Porto para a Taça de Portugal, confirmou esta sexta-feira à agência Lusa fonte do clube.

Os sete infetados já se encontravam afastados do grupo, em isolamento, desde segunda-feira, dia em que uma primeira bateria de testes rápidos identificou seis jogadores e dois treinadores adjuntos infetados.

No entanto, um dos jogadores acabou por se revelar um falso positivo nos testes de PCR realizados na terça-feira, que confirmaram a infeção em todos os outros elementos, e acabou por ser reintegrado na equipa.

Todo os elementos do plantel e equipa técnica que não estavam infetados repetiram os testes na quinta-feira, 48 horas antes do encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, todos com resultado novamente negativo.

O Fabril recebe o FC Porto no sábado, às 14h30, em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.