Clássico da Taça entre FC Porto e Benfica joga-se a 23 de dezembro

Para lá do anúncio dos horários dos jogos da Liga bwin , foi também esta terça-feira revelado o calendário completo das partidas dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, com especial destaque para novo clássico entre FC Porto e Benfica, que será disputado a 23 de dezembro, pelas 20h45.Nota ainda para o encontro entre Casa Pia e Sporting, marcado para o dia anterior (22 de dezembro), pelas 20h45, e ainda para o Vizela-Sp. Braga, agendado para as 18h45 de dia 23.21 de dezembro | terça-feira18h45: CD Tondela x Estoril – Canal 1120h45: Famalicão x Portimonense – Sport TV22 de dezembro | quarta-feira14h00: Leça x Paredes – Canal 1120h45: Casa Pia x Sporting CP – TVI23 de dezembro | quinta-feira14h00: Mafra x Moreirense – Canal 1117h00: Rio Ave x B SAD - Canal 1118h45: Vizela x SC Braga – Sport TV20h45: FC Porto x SL Benfica – TVI