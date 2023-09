Taça de Portugal: Sporting defronta Olivais e Moscavide, Benfica joga com Lusitânia e FC Porto vai a Vilar de Perdizes

Resultado do sorteio:



Vila Meã-E. Amadora

Felgueiras-Arouca

Sp. Covilhã-Portimonense

Olivais e Moscavide-Sporting

Lusitânia-Benfica

Atlético-Vizela

Oliveirense-Boavista

Camacha-Famalicão

Rebordosa-Sp. Braga

Paredes-Moreirense

Länk Vilaverdense-Farense

Vilar de Perdizes-FC Porto

Moncarapachense-V. Guimarães

Sintrense-Estoril

Rabo de Peixe-Casa Pia

Canelas 2010-Chaves

Torreense-Rio Ave

Belenenses-Gil Vicente

Tondela-1.º Dezembro

Ac. Viseu-U. Leiria

Amarante-Académica

Santa Clara-Vianense

Dumiense-AVS SAD

Nacional-Mirandela

Atlético da Malveira-Marco 09

Pêro Pinheiro-Serpa

Mafra-Feirense

Elvas-Tirsense

Marítimo-Mortágua

Leixões-V. Setúbal

Montalegre-Pevidém

Penafiel-Santa Maria



16h02 - Valdo e Miguel Garcia vão ajudar no sorteio.



16h00 - Vai arrancar o sorteio na Cidade do Futebol.



15h55 - Estamos a poucos minutos do início do sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Fique por aí!



As 18 equipas da Liga Betclic vão conhecer esta quarta-feira os primeiros adversários na edição 2023/24 da Taça de Portugal. O sorteio está marcado para as 16 horas.





Os clubes da Liga Betclic, que não se podem defrontar nesta fase, vão disputar como visitantes os seus jogos, marcados para o fim de semana de 21 e 22 de outubro.

Clubes presentes no sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal 2023/24:

Liga Betclic: Arouca, Benfica, Boavista, Casa Pia, Chaves, Estoril Praia, Estrela da Amadora, Famalicão, Farense, FC Porto, Gil Vicente, Moreirense, Portimonense, Rio Ave, Sporting, Sp. Braga, V. Guimarães e Vizela.

Liga Sabseg: Académico de Viseu, AVS, Belenenses, Feirense, Länk Vilaverdense, Leixões, Mafra, Marítimo, Nacional, Oliveirense, Penafiel, Santa Clara, Tondela, Torreense e União de Leiria.

Liga 3: 1.º Dezembro, Académica, Atlético, Canelas 2010, Felgueiras, Pêro Pinheiro, Sporting Covilhã e Vianense.

Campeonato de Portugal: Amarante, Camacha, Dumiense, Elvas, Lusitânia, Marco 09, Mirandela, Moncarapachense, Montalegre, Mortágua, Paredes, Pevidém, Rabo Peixe, Rebordosa, Serpa, Sintrense, Tirsense, Vila Meã, Vilar Perdizes e Vitória de Setúbal.

Distritais: Olivais e Moscavide, Atlético da Malveira e Santa Maria.