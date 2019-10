Em antevisão à partida, Bruno Lage pediu uma "reentrada muito forte" na competição. "O significado da Taça é mesmo este: as equipas receberem os grandes no seu estádio. É a festa", perspectivou o treinador do Benfica.O José Martins Vieira aguarda uma casa cheia com todos os 2.250 lugares lotados sendo que metade do recinto estará preenchida por adeptos encarnados.Os piedenses e as águias defrontam-se pela segunda vez no campo do Cova da Piedade. A primeira aconteceu já na temporada de 1971/72 e o Benfica levou a melhor, também para a Taça de Portugal, por 6-3.Boa tarde. O meu nome é Valter Marques e irei passar a acompanhar em permanência as incidências do Cova da Piedade-Benfica com a ajuda dos também jornalistas Flávio Miguel Silva e Alexandre Moita que irão estar a ver tudo in loco no Estádio Municipal José Martins Vieira.