Covid-19 adia Vilafranquense-Sanjoanense

O jogo da 3ª eliminatoria da Taça de Portugal entre o Vilafranquense da 2ª Liga portuguesa de futebol e a Sanjoanense do Campeonato de Portugal, que se iria realizar hoje dia 22 Novembro, foi adiado.





A decisão foi imposta pela Direcção Geral de Saude, que resolveu isolar a formação de São João da Madeira, após quatro elementos do plantel terem testado positivo á Covid -19.A Federação Portuguesa de Futebol informou os clubes do adiamento do jogo e em breve vai anunciar a nova data para a realização da partida."A AD Sanjoanense Futebol SAD informa que, depois de realizada uma ronda de testes à COVID-19, na antecâmara da viagem a Vila Franca de Xira, para o jogo da Taça de Portugal diante da UD Vilafranquense, foram detetados quatro casos positivos entre o plantel sénior. Estes elementos encontram-se assintomáticos. Assim que tomou conhecimento dos resultados, o clube deu sequência ao plano de contingência, tendo informado de pronto a Direção-Geral de Saúde (DGS), a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a UD Vilafranquense. Tendo isto em conta, e de acordo com as indicações da DGS e da FPF, o encontro, que devia realizar-se pelas 15h00 deste domingo, será adiado para data e hora a definir", pode ler-se no comunicado revelado pela Sanjoanense.