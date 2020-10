Covid-19: Teste inconclusivo no Rebordelo adia receção ao Varzim para a Taça de Portugal

O jogo Rebordelo-Varzim da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol, agendado para este domingo, foi adiado após um jogador da equipa do distrito de Bragança ter tido um teste inconclusivo ao novo coronavírus.

Em comunicado publicado na página oficial na rede social Facebook, o Rebordelo, equipa do campeonato distrital da Associação de Futebol de Bragança, indicou que um jogador teve um teste "inconclusivo/positivo" após os testes à covid-19 realizados no clube antes da receção ao Varzim, da II liga, para a Taça de Portugal.

"O nosso atleta irá repetir o exame, não tem sintomas, e está na sua residência em isolamento", acrescentou a nota.

Também o Varzim, do segundo escalão, anunciou o adiamento da partida, que estava prevista para as 15:00, "por determinação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)".

Numa nota publicada no sítio oficial na Internet, o clube da Póvoa do Varzim transcreveu o comunicado da FPF no qual explica que após ter sido "ponderado o risco para a saúde pública" e a "aplicação do princípio da precaução" a entidade decidiu adiar o jogo "uma vez que existem datas disponíveis para o efeito".

A FPF anunciou ainda que o encontro da segunda eliminatória da Taça de Portugal irá jogar-se em 28 de outubro, às 15 horas, em Rebordelo, no concelho de Vinhais, "salvo acordo dos clubes em contrário dentro das próximas 48 horas e posterior aprovação da FPF nos termos regulamentares".