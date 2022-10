Daniel Barbosa: «Já foi o tempo em que uma equipa da 1.ª Liga chegava a qualquer campo e era superior»

Daniel Barbosa, treinador-adjunto do Varzim, considerou "justa" a passagem dos poveiros à próxima ronda da Taça de Portugal, depois de este domingo terem eliminado o Sporting na terceira eliminatória da prova rainha. "Antes de mais, quero dar os parabéns a este grupo fantástico que interpreta muito bem aquilo que é pedido pelo corpo técnico. Sabíamos da qualidade do adversário, tem muita qualidade no plantel. O míster Amorim poucos jogadores rodou, é sinal de respeito pela nossa equipa. Fomos competentes, fizemos o golo e acho que é mais que justa esta passagem", afirmou o técnico, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.





O treinador-adjunto dos varzinistas destacou a competência dos seus jogadores, frente a uma formação que possui "jogadores de classe mundial". "O Sporting chegou perto da nossa área, é verdade, mas não teve ocasiões concretas. Sporting tem jogadores de classe mundial que num momento para o outro fazem um golo. Temos de fazer as coisas com aquilo que temos. Fomos competentes e conseguimos a passagem", disse.Sobre os objetivos do Varzim na Taça de Portugal, Daniel Barbosa sublinhou a importância de a equipa pensar jogo a jogo, destacando a qualidade existente em Portugal nos escalões inferiores, antes de concluir a sua intervenção na 'flash-interview'. "Na Taça de Portugal podemos almejar a próxima eliminatória. Vamos ver quem é o próximo adversário e vamos tentar fazer o mesmo que fizemos hoje. Estamos muito focados em todos os jogos. Hoje foi a Taça de Portugal, depois é o Montalegre. As pessoas têm de começar a olhar para os escalões mais abaixo de outra forma, já foi tempo em que uma equipa da 1.ª liga chegava a qualquer campo e era superior em todas as formas. Nós, nos escalões mais baixos, também temos qualidade, trabalhamos como os que estão lá em cima, e está aqui a prova. Foram 8 equipas [da Liga Bwin] que caíram e não é por acaso."