Diogo Braz: «Golo ao Sporting será para contar aos netos»

Diogo Braz, jogador do Lusitano de Vildemoinhos e autor do único tento da equipa viseense frente ao Sporting, realçou a exibição da sua equipa. O jogador mostrou-se ainda feliz pelo golo marcado, que, garante, vai ficar na história da sua carreira."Sabíamos que seria extremamente difícil. O favoritismo era do Sporting. Apesar de sermos amadores e estarmos numa divisão inferior, queríamos dar tudo por tudo. Batemo-nos bem, respondemos bem ao golo e depois esperámos o erro. Fomos para o intervalo com grande motivação, mas na segunda parte o Sporting foi claramente superior e aproveitou os nossos erros", referiu à Sport TV."Marcar um golo a um grande é extremamente difícil, especialmente na nossa divisão. Fomos com um sentimento de enorme crença para o intervalo e o treinador deu-nos palavras de alento e força. Acreditámos que poderíamos ganhar no prolongamento ou nos penáltis. Infelizmente não foi possível, mas foi uma prenda para os jogadores e para os adeptos. Demos o nosso melhor e dignificámos a camisola. O golo vai ficar na memória para sempre e será contar aos filhos e aos netos. Senti uma enorme felicidade por poder marcar", concluiu Braz.