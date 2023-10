Diogo Careca: «Provámos que quisemos jogar bom futebol e superámos as nossas expetativas»

Titular na defesa do Lusitânia no encontro com o Benfica , Diogo Careca lamentou o desaire da formação açoriana, mas assumiu que a equipa terá de ficar contente pela forma como se apresentou diante das águias."Sabíamos que íamos ter um jogo muito difícil, perante, se calhar, o melhor clube a nível nacional e conhecido mundialmente. Provámos que quisemos jogar bom futebol e superámos as nossas expetativas. Saímos com sensações boas, porque queremos defrontar os melhores e eles meteram praticamente a sua equipa principal. E batemo-nos bem. A jogar assim ficamos mais perto de ganhar mais vezes", comentou, à SportTV.