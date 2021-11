Diogo Rosado: «Acredito que tenho capacidade para dar muito mais»

Responsável pelo tento com que o Leça eliminou o Gil Vicente da Taça de Portugal, o médio Diogo Rosado reconheceu, no final da partida, que a motivação é sempre alta para estes encontros e não escondeu o desejo de voltar a atuar em patamares mais elevados do futebol português."A motivação está sempre em alta. Queremos estes jogos. Sabemos que é uma montra importante para jogadores de divisões inferiores e tentamos dar o melhor de nós. Fomos felizes novamente", afirmou, garantindo ainda ter capacidade e vontade para jogar na 1ª Liga:"Acredito que tenho capacidade para dar muito mais, mas às vezes faltam oportunidades. Espero que ela ainda possa aparecer e espero jogar na primeira divisão, se for possível. Sei que é complicado, mas não é impossível. Neste tipo de montra temos sempre pessoas experientes a acompanhar e com 31 anos não sou assim tão velho para voltar novamente. Sinto-me mais preparado e sou um jogador totalmente diferente de há 10 anos atrás quando me estreei na 1ª Liga".Apesar de reconhecer que "um golo desta importância é sempre especial", o médio preferiu destacar o colectivo. "Funcionamos bem como grupo, cada um deu o melhor de si e no final fomos premiados com a vitória. O golo é um momento de inspiração, mas o mais importante é o colectivo", explicou.