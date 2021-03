Artur Soares Dias vai apitar o FC Porto-Sp. Braga

Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para o duelo entre FC Porto e Sp. Braga, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal Placard. De acordo com as nomeações esta segunda-feira divulgadas, o juiz da Associação de Futebol do Porto, de 41 anos, terá Rui Costa como quarto árbitro e João Pinheiro ao comando do VAR. Na prática será uma 'inversão' da equipa de arbitragem que se viu no clássico de sábado entre dragões e Sporting, mas também o 'reencontro' de Soares Dias com estas duas equipas depois do polémico jogo da Liga NOS, que acabou num empate a dois golos há um mês.





: Artur Soares Dias: Rui Licínio e Bruno RodriguesRui Costa: João Pinheiro: Tiago Costa