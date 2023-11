Domingos Barros após a derrota frente ao Amarante: «Ganhou a melhor equipa, não me custa reconhecer»

O Paredes perdeu este domingo com o Amarante (0-2) e não conseguiu apurar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal. No final do jogo, Domingos Barros, treinador da equipa da casa, admitiu que a vitória dos adversários foi justa."Penso que ganhou a melhor equipa, não me custa reconhecer. Nunca conseguimos encontrar a primeira linha de pressão, fomos perdendo muitos lances, mesmo conseguindo até algumas aproximações à área do Amarante", afirmou.E continuou, falando sobre os golos do Amarante: "Sofremos em dois golos de livre, idênticos, em segundas bolas. Metemos mais dois avançados, mas os três homens da frente deles, com a pressão que colocaram, anularam quase todas as nossas saídas".