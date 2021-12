Estádio do Casa Pia já está pronto para receber o Sporting

O Casa Pia recebe o Sporting já na quarta-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal, e aparenta ter já a sua 'casa' pronta para o desafio com os leões. Na partida de hoje com o Rio Ave (0-1), para a Liga Sabseg, foi visível uma bancada amovível num dos topos do recinto, montada especificamente para esse encontro com os campeões nacionais.Aguarda-se uma grande afluência de espectadores, dado o natural interesse do jogo em questão, e por isso o Casa Pia salvaguardou-se, aumentando a lotação do Estádio de Pina Manique.