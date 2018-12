Estádio do Montalegre aprovado para a receção ao Benfica

As obras realizadas no estádio do Montalegre para a receção ao Benfica nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, na quarta-feira, foram esta segunda-feira aprovadas, adiantou à agência Lusa o presidente do município, Orlando Alves."Podemos agora dizer com toda a certeza que o jogo vai ser em Montalegre, pois as obras foram aprovadas e está tudo preparado para a realização da partida", destacou o autarca, congratulando-se pelo facto de o jogo se disputar no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, na quarta-feira, às 20:45.A vistoria de elementos da Federação Portuguesa de Futebol e autoridades locais, realizada esta segunda-feira ao final da tarde, deu o aval para a realização da partida em Montalegre."Foram testadas as condições da iluminação e o estado do relvado, bem como as restantes obras realizadas, e foi tudo aprovado", realçou Orlando Alves.Além de triplicar a capacidade do recinto de jogo de dois mil para seis mil espetadores, com a instalação de bancadas temporárias, o relvado foi também alvo de uma intervenção parcial e foi instalada iluminação temporária para a transmissão televisiva.Na quarta-feira, às 15:30, o município de Montalegre vai receber o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, bem como a comitiva 'encarnada' no salão nobre dos Paços do Concelho e homenagear o clube de Lisboa com a medalha do município "pelos serviços prestados pelo Benfica à nação", explicou ainda o edil.Pela primeira vez numa fase tão avançada da prova 'rainha' do futebol português, o emblema de Trás-os-Montes, que milita no terceiro escalão, recebe o Benfica, da I Liga.