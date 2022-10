Estádio Municipal de Anadia está a ser preparado para receber FC Porto

O Estádio Municipal de Anadia está a ser alvo de "alguns ajustes", para que a equipa bairradina possa receber o FC Porto, no próximo domingo, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Em declarações à Lusa, o team manager do Anadia Futebol Clube SAD, André Nogueira, explicou que estão a ser feitos "alguns ajustes", sendo implementadas várias medidas de segurança, para o Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira poder receber "um jogo classificado de risco elevado".

"Durante a semana vão ser colocadas vedações, bem como casas de banho portáteis e dois bares. Também vai ser colocada videovigilância (câmaras de vigilância CCTV)", descreveu.

De acordo com André Nogueira, a decisão da realização da partida no Estádio Municipal de Anadia, com capacidade para 6 mil pessoas, foi tomada numa reunião com cerca de 20 elementos, que juntou à mesma mesa a SAD do Anadia, o FC Porto, a Federação Portuguesa de Futebol, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, a GNR, os Bombeiros e a Câmara Municipal de Anadia.

"Toda a gente estava interessada em que o jogo fosse aqui [em Anadia]. Foi preciso criar condições para isso e resta-nos agradecer o esforço de todos os envolvidos, especialmente da Câmara Municipal de Anadia", apontou.

Também o presidente da SAD do Anadia FC, Akira Nakamura, reconheceu e agradeceu o esforço de todos os que contribuíram para que o jogo com o FC Porto possa acontecer em Anadia.

"Esperamos que os adeptos compareçam em massa e que nos apoiem neste jogo histórico. Foi muito difícil trazer o jogo para a Anadia, mas conseguimos graças à nossa força de vontade e cooperação de todos os envolvidos", referiu.

A partida entre o Anadia e o FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, está agendada para as 20:45 do próximo domingo, no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, na cidade de Anadia.