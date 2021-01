Estrela da Amadora-Benfica, em direto

Onze do Benfica: Helton; Diogo Gonçalves, Jardel, Todibo e Nuno Tavares; Samaris, Taarabt, Chiquinho e Pedrinho; Gonçalo Ramos e Seferovic.



Onze do Estrela da Amadora: Filipe Leão; Zé Pedro, Yuran Fernandes, Sérgio Conceição e Edu Duarte; Hélder Latón, Horácio Jau e Chapi Romano; Xavier Fernandes, Ronaldo Murillo e Paollo Madeira.







Mais de 11 anos depois, o Benfica regressa à Amadora para defrontar o Estrela local, equipa que, nesta altura, milita no Campeonato de Portugal.



A diferença do plantel das respetivas equipas, aliado ao facto das águias defrontarem o FC Porto já na sexta-feira, fazem com que Jorge Jesus apresenta uma equipa com muitas alterações.



Desta forma, o Benfica deverá alinhar com Helton Leite, Diogo Gonçalves, Otamendi, Jardel e Nuno Tavares; Samaris, Taarabt, Pedrinho e Waldschmidt; Gonçalo Ramos e Seferovic.



Jorge Jesus deixará muitas das primeiras opções de fora, não tendo convocado jogadores como Vertonghen, Pizzi ou Darwin.



Os restantes convocados de Jorge Jesus são Svilar, Todibo, Grimaldo, Weigl, Rafa, Chiquinho e Ferreyra.



André Almeida continua a recuperar de lesão e falha esta partida.







Já o Estrela da Amadora, orientado por Rui Santos, deverá alinhar com o seguinte onze: Filipe Leão, Sérgio Conceição, Yuran Fernandes, Zé Pedro e Edu Duarte; Hélder Latón, Horácio Jau e Chapi Romano; Luís Mota, Ronald Murillo e Paollo Madeira.



Fábio Matos, Filipe Gaspar, André Duarte, Miranda, Xavier Fernandes, Diogo Leitão, Fábio Cruz, Tipote e Zaporo também foram convocados para o encontro da prova rainha.



Refir-se que Rui Santos pode contar com todo o plantel para este encontro, pois não tem qualquer jogador lesionado nem castigado.



Na antevisão ao jogo, o técnico dos amadorenses salientou que não houve mudanças na preparação do encontro, por ser contra um grande do futebol português. Além disso, Rui Santos não descarta que possa haver uma surpresa: "No futebol tudo é possível e os nossos jogadores vão ter uma oportunidade única na carreira. O Benfica merece todo o nosso respeito, mas acredito. O futebol não é matemática", assinalou.



João Bento, da AF Santarém, foi o árbitro nomeado para dirigir o encontro desta noite. Hélder Malheiro, da AF Lisboa, fica responsável pelo VAR.



Estrela da Amadora e Benfica defrontam-se, esta terça-feira, no Estádio José Gomes, em jogo a valer uma vaga nos quartos-de-final da Taça de Portugal. O apito inicial da partida está agendado para as 21h15. As águias chegam a esta fase depois de afastarem o Vilafranquense, do segundo escalão, por 5-0, enquanto que a formação da Reboleira eliminou o Anadia (CP) por 1-0.