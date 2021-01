Estrela da Amadora preparou bancada 'especial' para receber o Benfica

Os adeptos não vão poder assistir ao vivo ao Estrela da Amadora-Benfica desta terça-feira, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, e, por isso, o emblema do Campeonato de Portugal preparou uma bancada especial no Estádio José Gomes. Na semana que antecedeu a receção às águias, o clube pediu aos adeptos para enviarem fotografias nas quais surgem com camisolas e cachecóis tricolores e essas imagens foram colocadas numa tarja gigante, que estará na bancada central da Reboleira.





De resto, o Estrela da Amadora tem tudo preparado para receber o Benfica e uma das novidades será a apresentação de uma nova 'roupagem' do hino do clube. O tema, que manteve a letra original, foi regravado e cantado por um novo artista, João Seilá, e poderá ser ouvido antes do jogo.Uma das outras 'surpresas' que o emblema amadorense tem preparada é a distribuição de mantas aos jornalistas e a todas as pessoas que assistirem ao encontro na tribuna presidencial. À hora a que o encontro começa (21h15), são esperadas temperaturas a rondar os 4 graus e, também por isso, haverá chá ao intervalo. Estes 'mimos', diga-se, já eram prática habitual nos encontros do Sintra Football, clube que se fundiu com o CD Estrela para dar origem a este 'novo' Club Football Estrela da Amadora SAD.