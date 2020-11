Fabril-FC Porto, em direto: Conceição promove várias alterações e uma estreia absoluta

- Já são conhecidas as equipas! Consulte aqui os 'onzes'.





- "O que podemos fazer frente ao Campeão Nacional? Jogar com as nossas armas, ambição e mostrar que também temos qualidade. Com um bocadinho de sorte pode ser que seja suficiente para ir lá uma vez, fazer um golo e acontecer Taça", comentou o treinador, garantindo uma ideia positiva: "Não vamos jogar na biqueirada para a frente, nem fechadinhos lá atrás".- Desempenho, contudo, sem reflexos para a festa da Taça, até porque o técnico João Parreira foi ágil a reconhecer que a preparação da eliminatória frente ao FC Porto "foi a semana mais fácil da temporada".- No que diz respeito ao Fabril, pese embora os sucessos acumulados na prova rainha nas eliminatórias iniciais graças aos triunfos por 2-0 frente ao Rabo de Peixe e Sernache, o conjunto do Barreiro está a ter um arranque de época relativamente complicado no que diz respeito ao Campeonato de Portugal, prova onde ainda não conheceu o sabor de um triunfo por força dos três empates e três derrotas acumuladas nas seis jornadas já disputadas.- "A partir de agora é entrar no jogo a jogo. Sei que é um chavão no futebol, mas é mesmo assim e estamos cá para a luta perante o exigente ciclo competitivo que se apresenta e que não é exclusivo ao FC Porto", referiu Sérgio Conceição, sem fazer segredo do objetivo de revalidar o trofeu arrecadado na época passada: "É uma prova fantástica, pela qual tenho um carinho muito especial também muito pelas surpresas que acontecem e que pretendemos evitar".- A era de Sérgio Conceição nos portistas contempla ainda mais duas participações na Taça de Portugal, sendo que em 2018/19 o primeiro adversário foi o Vila Real, que também joga no Campeonato de Portugal e foi eliminado por um expressivo 6-0. Já na edição 2017/18 os dragões também marcaram seis golos sem resposta no triunfo frente ao Lusitano de Évora.- Recorde-se que em 2019/20, mediante a rotatividade aplicada ao plantel de então, o FC Porto arrancou a sua participação na prova com uma goleada (5-0) ao Coimbrões, emblema de VN Gaia que também milita no Campeonato de Portugal.- É neste contexto que se aguarda com expetativa pelos regressos à competição não só do guardião Diogo Costa ou até Cláudio Ramos, mas também dos avançados Taremi, Toni Martínez e o internacional brasileiro Felipe Anderson, para além dos médios Loum e Baró.- Apesar do cariz a eliminar da partida de hoje, tudo indica que Sérgio Conceição vai repetir a receita aplicada no passado, concretamente o de aproveitar o primeiro jogo da Taça de Portugal e a diferença competitiva para o Fabril para dar minutos de competição a alguns dos jogadores menos utilizados.- Até ao final do ano os campeões nacionais têm pela frente jogos na Taça de Portugal, Liga dos Campeões, Campeonato e, pelo meio, a discussão da Supertaça frente ao rival Benfica.- Não só em termos de densidade competitiva, mas também pela escassa margem de erro imputada aos dragões nas diferentes competições.- A estreia dos dragões na prova rainha apresenta-se também como o pontapé de saída para um ciclo de jogos muito exigente para os pupilos de Sérgio Conceição.- O último frente a frente sucedeu em 1966/67 e terminou empatado a uma bola, ainda o Fabril era denominado CUF.- Anos dourados com réplica comprovada no campeonato, mas para a Taça de Portugal o cenário muda de figura e o histórico dos embates entre os dois clubes é favorável aos dragões, que arrecadaram três triunfos e um empate nas quatro partidas realizadas.- O clube do Barreiro, outrora denominado CUF, está afastado da elite do nosso futebol há muito anos, mas é um dos emblemas históricos de Portugal, essencialmente pelo estatuto conquistado durante a década de 60 e 70 do século passado.- Carlos Covão e Marco Vieira são os assistentes e João Marques o quarto árbitro.- João Bento, da Associação de Futebol de Santarém, foi o árbitro designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para arbitrar o encontro entre FC Porto e GD Fabril, cujo pontapé de saída está agendado para as 14h30.- Boa tarde, o FC Porto inicia dentro de momentos a defesa da Taça de Portugal no histórico Estádio Alfredo da Mota, frente ao Grupo Desportivo Fabril, emblema que milita no Campeonato de Portugal.